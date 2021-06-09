وكالة: سقوط صواريخ قرب قوات ومتعاقدين أمريكيين في العراق

ال الجيش العراقي ومسؤولون أمنيون، اليوم الأربعاء 9 يونيو/حزيران، إن صواريخ سقطت بالقرب من قوات أمريكية ومتعاقدين أمريكيين في العراق، وشمل ذلك قاعدة جوية شمالي بغداد وقاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وأفاد الجيش بسقوط ثلاثة صواريخ على الأقل على قاعد بلد الجوية حيث يتمركز متعاقدون أمريكيون، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال المسؤولون الأمنيون لرويترز إن صاروخا واحدا على الأقل سقط، بعد ذلك بوقت قصير بالقرب من المطار في قاعدة تستخدمها الطائرات العسكرية الأمريكية.

يذكر أن الجيش العراقي، في بيان نشره في وقت سابق، إن صاروخين على الأقل سقطا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في غرب العراق وتستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى، لكنهما لم يتسببا في إصابات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مطلع شهر أذار/ مارس الماضي، سقوط 10 صواريخ نوع غراد على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر، حيث عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق هذه الصواريخ.

وفي العام الماضي، استهدفت إيران قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش" (التنظيم الإرهابي والمحظور في روسيا) بعدد من الصواريخ الباليستية، في ما وصف بأنه أقوى هجوم تتعرض له القوات الأمريكية.