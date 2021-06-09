ريابكوف: روسيا تأمل أن يأتي لقاء رئيسي روسيا وأمريكا بإجابات على العديد من الأسئلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، خلال كلمة ألقاها في منتدى "قراءات بريماكوف 2021": "هناك توقعات جادة للغاية مرتبطة بها (القمة). هذا بالفعل أهم حدث في التقويم الدولي، ونأمل أن يجلب هذا الحدث أجوبة على العديد من الأسئلة".

وأشار إلى أن لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، سيعقد قريبا.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الأمريكية في 16 تموز/يونيو، بمدينة جنيف السويسرية.

وفي وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألتي أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.