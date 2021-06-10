إعلام: مقتل 12 شخصا في ميانمار بعد تحطم طائرة عسكرية

تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الميانمارية في منطقة جبلية بالقرب من ماندالاي في ميانمار، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

ووقعت الحادثة بالقرب من قاعدة عسكرية تقع في منطقة بيين يو لوين الجبلية، وذكر التقرير إنه كان على متن الطائرة 16 شخصا توفي 12 منهم؛ بحسب ما ذكره موقع أخبار المعارضة "أيياروادي"، اليوم الخميس على صفحته الخاصة على "فيسبوك".

ولم يذكر الموقع حتى اللحظة سبب التحطم.

فيما ذكر موقع آخر تابع للمعارضة، يعرف باسم "ميزيما" على "فيسبوك" بأنه قتل في الحادث 8 أشخاص، مضيفا بأن الطائرة أقلعت من مطار نايبيداو، وقد حصلت الحادثة في ظل ظروف مناخية صعبة.

وذكر التقرير بأنه ربما يكون على متن الطائرة عسكريون رفيعو المستوى.