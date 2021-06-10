رئيس هيئة الأركان الأمريكية: الصين تزيد من قدراتها العسكرية بشكل متواصل وخطير للغاية

حذر أكبر قائد عسكري أمريكي، اليوم الخميس من أن الصين تزيد من قدرتها العسكرية بمعدل "خطير للغاية ومستمر".

جاء هذا في شهادته أمام مجلس الشيوخ، بينما كان يحذر من خطر التهديد المتزايد للسلام والاستقرار العالمي، بحسب "رويترز".

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: "يجب أن نضمن أننا نحافظ على ميزتنا التنافسية والتكنولوجية".

وبالتزامن مع تصريحات ميلي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بينغ، إن الصين ملتزمة بتطوير علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.

وشدد في الوقت نفسه على أن بلاده سوف تواصل حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

ووضعت الولايات المتحدة التصدي للصين في صميم سياستها للأمن القومي لسنوات عديدة، وحتى والآن.

ويختلف البلدان بشأن العديد من القضايا، بداية من تايوان وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية في بحر جنوب الصين المتنازع عليه.