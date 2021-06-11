روسيا تعلن عن جولة جديدة لمحادثات فيينا النووية بين واشنطن وطهران

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أن جولة أخرى من مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة ستبدأ في فيينا هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بتطورات الأحداث.

وقال أوليانوف، الذي يرأس الوفد الروسي إلى المفاوضات في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "من المؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع، ليس بالضرورة أن تبدأ يوم الجمعة".

وأضاف أن "التصريحات المتحفظة لدى الطرفين الإيراني والأمريكي، ترجع إلى أنه لا يزال هناك عدد من القضايا ذات الأهمية الأساسية للطرفين؛ ومن الصعب التكهن بكيفية تطور الأحداث، إنه أمر صعب حقا".

وأوضح أوليانوف ، أن "أهم ما في الأمر هو وجود عزم على التوصل لنهاية ناجحة لعملية التفاوض".

واستضافت العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان/ أبريل، وفي نهاية أيار/ مايو، بدأت الجولة الخامسة. وبحسب أوليانوف، فإن الجولة الخامسة من المفاوضات قد تكون الأخيرة.

يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة (الاتفاق النووي).

وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وفي مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.