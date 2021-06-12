بلينكن يوجه تهنئة إلى الشعب الروسي

وجّه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التهنئة إلى الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدا على دور بلاده في تعزيز العلاقات مع روسيا.

وهنأ بلينكن الشعب الروسي ببيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الخاص على الإنترنت.

وأكد وزير الخارجية أيضا التزام واشنطن بإجراء حوار بناء مع الحكومة الروسية لتطوير علاقات ثنائية مستقرة، مضيفا إن الولايات المتحدة تدعم رغبة الروس في التعاون مع المجتمع الدولي والمساعدة في القضايا ذات الاهتمام العالمي.

وجاء في المنشور: "بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، أهنئ مواطني روسيا بمناسبة احتفالكم بعيد روسيا. سأغتنم هذه الفرصة لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالانخراط بشكل بناء مع الحكومة الروسية لتعزيز علاقات ثنائية أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها".