البحرية الأمريكية تنشر صورا من عملياتها في البحر الأحمر

نشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي صورا من عملياتها في منطقة البحر الأحمر.

ففي تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت بتعليق على الصور: "جانب من عمليات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية الأسطول الخامس، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

جانب من عمليات "البحرية الأميركية" في #البحر_الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية "الأسطول الخامس"، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة @USNavy @US5thFleet pic.twitter.com/XUHHy80v0P — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 11, 2021



وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا من تدريبات مشتركة في الكويت، الشهر الماضي.

وقالت القيادة المركزية في تعليق: "بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات يورو-فايتر تايفون ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأمريكية، حصل الشهر الماضي في الكويت".