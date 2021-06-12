البحرية الأمريكية تنشر صورا من عملياتها في البحر الأحمر

ففي تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت بتعليق على الصور: "جانب من عمليات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية الأسطول الخامس، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".
جانب من عمليات "البحرية الأميركية" في #البحر_الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية "الأسطول الخامس"، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة @USNavy @US5thFleet pic.twitter.com/XUHHy80v0P— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 11, 2021
وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا من تدريبات مشتركة في الكويت، الشهر الماضي.
وقالت القيادة المركزية في تعليق: "بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات يورو-فايتر تايفون ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأمريكية، حصل الشهر الماضي في الكويت".
بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات "يورو-فايتر تايفون" ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في #الكويت @USAFCENT | @usarmycentral | @USMARCENT | @US5thFleet pic.twitter.com/mrRFILXHod— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 10, 2021
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