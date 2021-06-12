مجهول يرمي الطحين على رئيس حزب فرنسي...فيديو

ألقى شخص مجهول الدقيق على زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون قبل انطلاق "مسيرة الحرية" في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وأفد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث، أن شخصا مجهولا ألقى الدقيق على ميلانشو خلال حديثه مع عدد من الصحفيين قبيل انطلاق "مسيرة الحرية" المبرمج تنظيمها في العاصمة باريس.

وتدخل بعض الأشخاص، الذين يعتنقد أنهم رجال أمن بالزي المدني، واقتادوا الجاني بعيد عن مكان الحادث.

Jean-Luc Mélenchon enfariné: notre journaliste témoigne de la scène pic.twitter.com/umfX1GMlQv — BFMTV (@BFMTV) June 12, 2021

وتقام، اليوم السبت، في العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية "مسيرات من أجل الحرية" يخرج المشاركون فيها للاحتجاج على الأفكار اليمينية المتطرفة.

واعتدى شاب، يوم الثلاثاء، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة قام بها الأخير إلى إقليم "دروم". وهتف الشخص الذي صفع ماكرون "تسقط الماكرونية"، قبل أن يتدخل أفراد الأمن بسرعة لإبعاد ماكرون وطرح الرجل أرضا.

ولم تكن الصفعة الأخيرة الواقعة الأولى من نوعها بالنسبة لماكرون، فعندما كان وزيرا للاقتصاد، ضربه متظاهرون معادون لقانون العمل بالبيض في مونتروي في 6 حزيران/ يونيو 2016.

وعندما كان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2017، ألقي البيض على وجهه في معرض الزراعة، وقال آنذاك إنه "جزء من الفولكلور".