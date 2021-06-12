ملكة بريطانيا تصر على قطع كعكة باستخدام سيف ضخم... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا طريفا لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي تحاول قطع كعكة بسيف ضخم.

ويبين الفيديو المتداول إصرار الملكة إليزابيث (95 عاما) على استخدام سيف احتفالي لتقطيع كعكة، خلال حفل ملكي في كورنوال، أمس الجمعة، وهو ما أثار الابتسامة والضحك من جانب المتواجدين حولها.

وتسلمت ملكة بريطانيا السيف من قبل اللورد الملازم في كورنوال، إدوارد بوليثو، لقطع كعكة كبيرة احتفالا بمبادرة الغداء الكبير في مشروع إيدن.

وعلى الرغم من أن أحد مساعدي الملكة أخبرها أن السكين التقليدي متاح للاستخدام، أجابت الملكة: "أعلم أنه يوجد، وهذا أكثر غرابة".

وكان متواجدا بجوار ملكة بريطانيا، زوجة حفيدها "دوقة كامبريدج"، كيت ميدلتون، و"دوقة كورنوال" كاميلا باركر، زوجة ابنها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، التي ساعدتها في تقطيع الجزء الأخير من الكعكة.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استضافت حفل استقبال في الهواء الطلق في مشروع إيدن، حيث انضم إليها قادة دول "مجموعة السبع"، ونجلها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، ودوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون.

ومشروع إيدن هو عبارة عن مؤسسة تعليمية خيرية ووجهة بيئية في كورنوال.

من ناحية أخرى، حضرت الملكة إليزابيث، اليوم السبت، مراسم عسكرية مصغرة في قلعة وندسور لإحياء عيد ميلادها الرسمي، وهو الأول لها منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل شهرين.

The Queen's Colour of F Company Scots Guards @scots_guards was trooped at The Queen's Birthday Parade 2021.



Whilst the format was a little different this year, #TroopingtheColour has marked the official birthday of the British Sovereign for over 260 years. pic.twitter.com/BER4eyoa7J — The Royal Family (@RoyalFamily) June 12, 2021

وتابعت الملكة برفقة ابن عمها الأمير إدوارد، "Trooping the Colour"، وهو احتفال أقيم منذ أكثر من 260 عاما.

وتوفي فيليب، زوج إليزابيث لأكثر من 70 عاما، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.