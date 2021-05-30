كيت ميدلتون تلحق بزوجها وتتلقى لقاح كورونا... صورة

وشاركت كيت ميدلتون صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح "كوفيد-19" في متحف العلوم في لندن، أنا ممتنة للغاية لكل من يلعب دورا في التطعيم، شكرا لكم على كل ما تفعلوه من جهود".

يأتي هذا بعدما تلقى الأمير البريطاني وليام، زوج كيت ميدلتون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد وليام (38 عاما) وهو حفيد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه تلقى الجرعة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

كما أنه شارك صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وذلك داخل متحف العلوم في العاصمة البريطانية لندن.

وكتب الأمير وليام في تغريدته لمتابعيه: "تلقيت يوم الثلاثاء الماضي جرعتي الأولى من لقاح "كوفيد-19"، ثم وجّه رسالة إلى كل أولئك الذين يعملون على تطوير اللقاح وطرحه هي: شكرا لكم على كل ما بذلتموه وما زلتم تبذلونه".

يشار إلى أن الأمير وليام أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في نفس الوقت تقريبا مع والده وريث العرش البريطاني، الأمير تشارلز، رغم أنه أبقى الخبر سرا حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كانت تقارير إعلامية ذكرت أن الأمير وليام أخفى خبر إصابته لعدم رغبته في ذعر أي شخص، وأضافت أنه أصيب بالفيروس بشدة.

كما كشف أفراد آخرون من العائلة المالكة البريطانية عن أنهم تلقوا جرعات التطعيم باللقاح، بما في ذلك ملكة بريطانية البالغة من العمر 95 عاما ونجلها الأمير تشارلز.

وصرحت الملكة إليزابيث الثانية أن أخذ اللقاح "كان سريعا جدا ولم يؤذ" بحسب تعبيرها، وشجعت الجمهور على أن يحذو حذوها، قائلة إن أولئك الذين كانوا حذرين يجب أن يفكروا في الآخرين.