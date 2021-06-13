مساعد قائد الحرس الثوري: هزمنا الاستكبار العالمي في مختلف الجبهات

أكد مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، أن بلاده هزمت "الاستكبار العالمي"، في مختلف الجبهات.

جاء هذا خلال لقائه، اليوم الأحد، ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الجنوبية، بحسب وكالة أنباء "فارس".

واعتبر مساعد قائد الحرس الثوري أن "الاستكبار العالمي"، يرغب الآن بعد هزائمه المتوالية التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد، لكنه توقع أن يصاب بالفشل هذه المرة في ظل وعي الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الكثير من أعداء بلاده ركزوا على الانتخابات التي ستجرى قريبا، لأنهم على دراية بأنها سوف تساعد في حل مشكلات البلاد، وهو ما لا يرغبون فيه.

وقال القائد العسكري إن "الدول الاستكبارية" تفرض الحظر على بلاده منذ سنوات طويلة بهدف استلاب قدرتها الصاروخية أو إضعاف نفوذها في المنطقة.

واعتبر أن جميع هذه المخططات فشلت في الإضرار ببلاده بسبب حكمة قائد الثورة في إيران.

وقال إن إيران تمتلك الكثير من الثروات والمصادر، التي ينبغي على الحكومة المنتخبة استخدامها وتفعيلها في حل مشكلات البلاد.