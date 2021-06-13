رئيس وزراء اليابان: حصلت على دعم قادة "مجموعة السبع" لإقامة الأولمبياد

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، إنه حصل على دعم قوي في اجتماع قمة "مجموعة السبع" في بريطانيا لاستضافة أولمبياد طوكيو، على الرغم من القلق العام من أن تؤدي إقامة الأولمبياد إلى تفاقم انتشار العدوى بفيروس "كورونا".

ونقلت "رويترز" عن سوجا قوله للصحفيين في أعقاب انتهاء القمة: "لقد حصلت على دعم قوي للغاية من جميع القادة، بصفتي رئيس وزراء الدولة المضيفة للأولمبياد، شعرت بالارتياح الشديد لمثل هذا الدعم".

وفي وقت سابق، قالت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إنه سيتم تطعيم العاملين في دورة الألعاب الأولمبية بدءا من منتصف الشهر الجاري.

وتابعت هاشيموتو أن الصحفيين لن يتشاركوا السكن خلال فترة الأولمبياد، حسب وكالة "رويترز"، وأشارت إلى أنه سيتم التأكد عبر "جي بي إس" أن الصحفيين لا يصلون إلى الأماكن التي لم يتم السماح لهم بها.

وأظهر استطلاع رأي أن أكثر من 80% من المواطنين اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية هذا العام، وهو ما يعكس رفضا عاما متزايدا قبل نحو 10 أسابيع من انطلاق هذه الألعاب، لكن رئيسة اللجنة نفت في بيان لها أن يتم تأجيل الأولمبياد مرة أخرى.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليابان موجة رابعة من فيروس "كورونا"، وتنظم هذه الدورة المؤجلة من العام الماضي هذا الصيف، وسط رفض شعبي، يقول إن إقامتها قد تؤدي إلى مزيد من العدوى.