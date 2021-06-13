الآلاف يحتفلون بالحكومة الإسرائيلية الجديدة في تل أبيب... فيديو

احتفل آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، بمنح "الكنيست" الثقة لنفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" ليصبح رئيسا للحكومة الإسرائيلية الـ 36، خلفا لبنيامين نتنياهو.

وحمل المحتفلون الأعلام الإسرائيلية، مرددين هتافات تعبر عن فرحتهم بأفول نجم نتنياهو ولو مؤقتا.

كذلك، نشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مقطعا مصورا للحظة إبلاغ آلاف الإسرائيليين بميدان رابين في تل أبيب بنتيجة تصويت الكنيست، وما رافق ذلك من فرحة عارمة.

ממשלת בנט-לפיד | כך נראו רגעי ההכרזה על אישור ההצבעה בכיכר רבין @ittaishick pic.twitter.com/ZMr7l1o4Yc — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

والمحتفلون بإزاحة نتنياهو عن المشهد السياسي هم محتجون مناهضون له، يتظاهرون في أنحاء إسرائيل منذ أشهر للمطالبة برحيله على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

אלפים חוגגים את הקמת ממשלת בנט-לפיד בכיכר רבין בתל אביב @ittaishick pic.twitter.com/0OSm0uorj2 — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

وبعد جلسة صاخبة بالكنيست امتدت منذ عصر اليوم، صوت 60 نائبا من أصل 120 لصالح منح الثقة لحكومة بينيت، مقابل رفض 59 من حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو والأحزاب الدينية المتحالفة معه.

وتتكون الحكومة الجديدة التي اصطلح إعلاميا على تسميتها "حكومة التغيير"، كونها تطوي 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو، من 27 وزيرا من بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في حكومة إسرائيلية.

ولأول مرة أيضا يشارك في الحكومة حزب عربي هو "القائمة الموحدة"، الذي لم يتول مناصب وزارية.