دبلوماسي إسرائيلي سابق: الحكومة الجديدة "هشة" وتواجه تحديات كبيرة

قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، مائير كوهين، اليوم الاثنين، إن "الأسابيع القادمة ستظهر مدى قدرة الحكومة الجديدة على الصمود"، معتبرا أن "هذه الحكومة "هشة" لأن استمرارها من عدمه يتعلق بتأثير أي فرد واحد على هذا التحالف".

لكنه أكد في نفس الوقت لـ"راديو سبوتنيك" أن "عوامل ضعف هذه الحكومة يمكن أن تكون "مصدر قوة"، لأن جميع المشاركين فيها يدركون أن هذا الائتلاف ربما لا يتمكن من الفوز مجددا إذا توجهت إسرائيل للانتخابات لمرة خامسة".

وأشار كوهين إلى أن "هناك تحديات كثيرة وخطيرة تواجه هذه الحكومة من اليوم الأول، بسبب صراع إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية، وكل ما يتعلق بالوضع في المنطقة ومع إيران والعلاقات مع الولايات المتحدة".

وحول تهديد نتنياهو بإسقاط الحكومة، أكد الدبلوماسي السابق أن "نتنياهو كان رئيس وزراء قوي وترك إرثا كبيرا وإنجازات، لكن هذه الحكومة هشة" .

وأوضح أن "وضع نتنياهو سيكون مختلفا في قضية الفساد التي يواجهها، حيث سيتم استدعائه للجلسات الآن بصفته رئيسا للمعارضة، مؤكدا أن الأوضاع ستختلف حتما إذا لم يثبت نتنياهو براءته".

ومنح الكنيست الإسرائيلي، الثقة لحكومة التغيير برئاسة زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، وزعيم "يوجد مستقبل" يائير لابيد، لينهي بذلك 12 عاما من رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة.

وصوت 60 نائبا لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بينما صوت 59 ضدها، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أن تحالفه سيسقط ما وصفها بحكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون.