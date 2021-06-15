ألمانيا لا تستبعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على خط "التيار الشمالي 2"

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" (نورد ستريم 2).

© Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheible اكتمال وصل جميع أجزاء الخط الأول من "التيار الشمالي2" وبدء ملء الغاز جاءت إجابة ماس خلال سؤال حول ما إذا كان موضوع العقوبات على خط الغاز قد انتهى، فرد "لن أقول أنه لن يحدث شيء آخر".

وقال ماس لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة ليسوا إيجابيين بشأن مشروع "نورد ستريم 2".

وتابع ماس قائلا "حتى لا يظل هذا الموضوع على شكل نزاع ويتفاعل بين ألمانيا والولايات المتحدة فإن لدى واشنطن خططها".

وقامت واشنطن، التي تروج للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بإدخال تدابير تقييدية مرارًا ضد "نورد ستريم 2" والشركات المشاركة في بنائه.

وأكدت ألمانيا بدورها أن الاتحاد الأوروبي مهتم بخط أنابيب الغاز، وأن المشروع ذو طبيعة تجارية. وقال فيكتور زوبكوف رئيس مجلس إدارة "غازبروم" إن "نورد ستريم - 2" سينتهي هذا العام.