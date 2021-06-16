اختفاء منجبة الأطفال الـ 10 وعائلة زوجها تقول: لا دليل على وجود التوائم أصلا

أعلن تيبوجو تسوتيتسي، زوج السيدة الجنوب أفريقية غوسياما تمارا سيثول، التي تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أنها أنجبت 10 أطفال مسجلة بذلك رقما قياسيا عالميا، إنه لا يعرف مكانها ولم ير هؤلاء التوائم مطلقا.

جوهانزبرج - سبوتنيك. وبحسب بيان لعائلة تسوتيتسي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "أخبر تيبوجو تسوتيتسي أفراد عائلته الذين اجتمعوا في منزل عائلة تسوتيتسي أنه يبذل قصارى جهده لتحديد مكان الأم التي اختفت ولم يعلم عنها شيئا"، مؤكدا أنه "لم ير أطفاله العشرة بعينه واعتمد على شريكته غوسياما التي أخبرته هاتفيا أنها قد أنجبت 10 توائم".

وأضاف البيان: "حاول تيبوجو عدة مرات زيارة شريكته وأطفاله لكنه فشل في الكشف عن مكان وجودها ورؤية الأطفال".

وأكدت العائلة في بيانها أن "الشكوك الحالية والخطاب العام حول التوائم تعد مصدر قلق كبير للعائلة، لا سيما في غياب أي دليل على وجود هؤلاء التوائم غير الرسائل الهاتفية ورسائل واتس آب ثم أغلقت غوسياما هاتفها".

وشددت العائلة أنه "بناء على ذلك نستنتج أنه لا يوجد توائم بين تيبوجو تسوتيتسي وشريكته غوسياما تمارا سيثول، حتى يثبت خلاف ذلك"، داعية "الجمهور إلى التوقف عن التبرع بالمال في الحسابات المصرفية من أجل التوائم".

وتعليقا على ذلك، قال راسيل بالويي، وهو أحد أفراد عائلة تسوتيتسي في حديث إلى وكالة "سبوتنيك"، إن "تيبوجو لديه شريكتان ويبدو أن هناك منافسة، خاصة وأن غوسياما لم تكن سعيدة بكونه أبا لعدد كبير من الأطفال إذ أن لديه ثلاثة أطفال آخرين من امرأة أخرى".

وأضاف بالويي: "المسؤولية ضخمة من الناحية الطبية وعلى مستوى القدرات الشخصية، فالأسرة تعاني من الألم"، مشيرا إلى أن "غوسياما لديها تاريخ في إنجاب التوائم، فقد أنجبت قبل ذلك ثلاثة توائم من رجل آخر".

والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية، عن إنجاب امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، 10 توائم في وقت واحد في مدينة خاوتينغ في جنوب إفريقيا.

ولفتت التقارير الإعلامية، إلى أن المرأة حطمت الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" بحسب ما ورد في الصحف المحلية.

إلا أن موقع "آي ويتنيس نيوز" الجنوب إفريقي نقل عن حكومة جنوب أفريقيا أنها لم تتمكن من التحقق ما إذا كان الزوجان لديهما بالفعل 10 أطفال كما ورد في التقارير مؤخرا.