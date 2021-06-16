مجلسا الأمن الأذربيجاني والتركي يتفقان على عقد اجتماعات منتظمة

وقع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، اتفاقا يقضي بعقد اجتماعات مشتركة دورية لمجلسي الأمن في البلدين.

وجاء في بيان صاد على موقع الرئيس الأذربيجاني: "ستعقد اجتماعات منتظمة مشتركة لمجلسي الأمن للطرفين بشأن قضايا الأمن القومي. وستناقش في هذه الاجتماعات القضايا المتعلقة بمصالح الأطراف ومسائل متعلقة بالأمن الإقليمي والدولي".

كما اتفقت باكو وأنقرة على التعاون العسكري ومساعدة بعضهما البعض في حالة تهديد الأمن أو السيادة.

وأضاف البيان: "في حالة نشوء تهديد أو عدوان، ضد حدود الدولة المعترف بها دوليًا من قبل من دولة ثالثة، يتعين على الطرفين إجراء مشاورات مشتركة تقديم المساعدة اللازمة لبعضنا البعض وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".

كما اتفق الطرفان على تنظيم "عمل منسق بين السلطات والهياكل الإدارية للقوات المسلحة".

ووقع الرئيسان على إعلان حول علاقات الحلفاء بين البلدين في بلدة شوشة بأذربيجان، وذلك عقب محادثاتهما الثنائية يوم أمس.

ويقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى أذربيجان وتوجه إلى بلدة شوشا التي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية خلال مواجهتها مع أرمينيا أواخر العام الماضي.