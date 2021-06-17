ظريف يزور تركيا تلبية لدعوة جاويش أوغلو

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن ظريف سيزور تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي وإجراء لقاءات ومحادثات مع عدد من المسؤولين ونظرائه المشاركين في المنتدى.

وأضاف زادة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة جاويش أوغلو، مشيرا إلى أن ظريف سيشرح خلال المنتدى عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسياساتها بشأن العلاقات مع الجوار.

وكشف المتحدث عن أن ظريف سيلتقي على هامش المنتدى عددا من كبار المسؤولين ووزراء الخارجية للدول المشاركة ويشارك أيضا في اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وأفغانستان.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، في وقت سابق، إنه يتوقع وصول وفد روسي إلى أنطاليا لمناقشة قضايا السياحة بين البلدين والعمل على تنشيطها.

وقال أردوغان خلال كلمة له بثتها وكالة الأنباء التركية، وفقا لما نقلته قناة "إزفيستيا" الروسية، إن

"وفدا من روسيا يصل إلى أنطاليا لمناقشة قضايا تتعلق بالسياحة وأعتقد أننا بعد هذه الزيارة، سنتمكن من إطلاق هجوم سريع نحو وجهة سياحية، دون أن يذكر متى سيصل الوفد الروسي".

وأضاف أردوغان أن "وزارة الثقافة والسياحة التركية على اتصال بالمملكة المتحدة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للسياح، وكذلك مع الدول الأخرى".