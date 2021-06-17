إيران: روحاني يؤكد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على ضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم غد الجمعة.

وقال روحاني، خلال مراسم تدشين مشاريع صحية في عدد من المحافظات، إن "يوم غد يوم مهم جدا في تاريخنا. إنني وفي ضوء تجربتي كرئيس للجمهورية على مدى الأعوام الثمانية الأخيرة أقول إن أصوات الشعب مؤثرة جدا كي يتمكن رئيس الجمهورية من حل المشاكل الداخلية وكذلك العمل والخدمة وبذل الجهد في القضايا الدولية بقوة أكبر"، حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وأضاف: "من الممكن أن تكون لدى البعض عتابات على بعض الأمور ولكن لا ينبغي أخذها بنظر الاعتبار وأن لم يكن هنالك الشخص الذي نرغب بالتوصيت له في قائمة المرشحين فبامكاننا التصويت للمرشح الأكثر قربا في الرؤية لذلك الشخص".

وتابع روحاني "أن الكثير من أعدائنا والمناهضين لنا في أنحاء العالم يريدون أن تكون صفوف الناخبين فارغة غدا لذا علينا ألا نسمح بأن تتحقق احلامهم. ولنعمل على إقامة انتخابات مهيبة وتسجيل صفحة ذهبية أخرى في تاريخ الثورة".

ودخلت إيران مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشر، لاختيار رئيس جديد لمدة أربع سنوات، ويبدأ الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة، ويستمر حتى منتصف الليل، مع إمكانية تمديده حتى الساعة الثانية فجرا.

ويخوض المنافسة أربعة مرشحين، ثلاثة عن التيار المحافظ وهم، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، النائب الأول السابق لرئيس البرلمان، والمرشح المعتدل عبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني.