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    الشرطة التركية

    تركيا... مقتل موظفة في هجوم مسلح على مقر حزب موال للأكراد

    © AP Photo / Hussein Malla
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    أفادت السلطات التركية بمقتل موظفة، اليوم الخميس، في هجوم شنه مسلح على مقر لحزب موال للأكراد غربي تركيا.

    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، إن مسلحا دخل مبنى مقر الحزب في مقاطعة إزمير وأطلق الرصاص، كما حاول إشعال النار في المقر.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور دمشق، سوريا 12 مايو 2021
    © REUTERS / Dalati Nohra
    ظريف يزور تركيا تلبية لدعوة جاويش أوغلو
    واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان، الحكومة التركية ووزير داخلية البلاد باستهداف الحزب والتحريض على مثل هذه الاعتداءات.

    من جانبه أفاد مكتب حاكم الإقليم بأن شخصا قد قتل، مشيرا إلى أن أحد المشتبه بهم، عامل سابق في مجال الصحة، وقد تم اعتقاله.

    يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، كان قد واجه حملة حكومية واسعة النطاق، حيث اتهم أعضاء الحزب بدعم جماعة كردية متشددة محظورة، وكانت الحكومة التركية قد اعتقلت الآلاف من النشطاء المؤيدين للأكراد، إلى جانب نواب وقادة سابقين للحزب.

    وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على ضرورة إخلاء مخيم مخمور شمالي العراق من المسلحين الأكراد.
    جاء هذا في تصريحات لجاويش أوغلو خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي.آر.تي" الحكومية، بحسب "رويترز".

    وقال وزير الخارجية التركي إن مسؤولية تطهير المنطقة من المسلحين تقع على عاتق الحكومة العراقية، إلا أن أنقرة سوف تفعل ذلك بمفردها في حال لزم الأمر. وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تجري مباحثات مع المسؤولين في العراق حول هذه القضية.

    وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد أن تسببت ضربات جوية تركية للمخيم في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع، فيما يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مخيم مخمور يعد "حاضنة" للمسلحين ويجب التعامل معه.

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