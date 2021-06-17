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    مجلس التعاون الخليجي

    إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة للسياسات المدمرة لبعض الدول

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    اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية بيان دول مجلس التعاون الخليجي، حول "زعزعة طهران استقرار المنطقة"، بمثابة "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

    طهران- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الإيراينة، في بيان، اليوم الخميس، إن "بيان دول مجلس التعاون الخليجي حول طهران مزاعم لا أساس لها من الصحة، ومجلس التعاون الخليجي أصبح رهينة السياسات المدمرة لدول قليلة".

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    دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، إيران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وعدم تعريض أمن المنطقة للخطر، مطالبين أيضا بمشاركة دول المجلس في أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

    وأكد الوزراء في بيان خلال اجتماع في السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني في فيينا أو أي مفاوضات أخرى مع إيران على معالجة سلوك طهران "المزعزع للاستقرار"، بجانب برنامجها الصاروخي.

    ودعا المجلس إيران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية بشأن ملفها النووي، وتفادي التصعيد وعدم تعريض المنطقة لمزيد من التوتر، بجانب مطالبة طهران بالتراجع عن قرارها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

    كما أبدت دول المجلس قلقها من الخطوات التي وصفتها بالتصعيدية من إيران والتي تتسبب في "زعزعة الاستقرار" في المنطقة، مؤكدين دعمهم للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، وبما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي وإجراءات التفتيش والمراقبة وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي بهدف الحد من خطر إقحام المنطقة في صراع للتسلح، وبما يضمن أمن منطقة الخليج.

    واستنكر البيان ما وصفه باستمرار إيران في عدم الالتزام بتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف العمل لتعهداتها وتأخرها في المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي.

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