إيران: المفاوضات النووية أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى

قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، عباس عراقجي، مساء أمس الخميس، إن المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى.

ونقلت "وكالة إرنا"، مساء أمس الخميس، عن عراقجي تفاؤله بحصول ذلك خلال فترة الحكومة الإيرانية الحالية، مؤكدا أن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب نهج إيران.

وذكر عباس عراقجي أن طاقم المفاوضات الإيراني أحرز تقدما جيدا وملموسا في مختلف القضايا في المحادثات الجارية في فيينا، وبأنهم أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الملفات الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض.

وأوضح عراقجي أنه يجب على جميع الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا اتخاذ إجراءات صارمة، وأن بلاده اتخذت بالفعل قرارا صعبا، والتزمت به رغم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، على يد الرئيس السابق، دونالد ترامب، مشددا على وجوب معرفة الأطراف المتفاوضة أنهم بحاجة إلى التيقن بأن إيران سقطت ضحية، والإدارة الأمريكية بحاجة إلى تصحيح المسار، على خلفية القرار الخاص بالانسحاب من الاتفاق.

وأكد رئيس الفريق الإيراني في مفاوضات فيينا، عباس عراقجي، أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ليس لها تأثير على عملية التفاوض، وبأن هذا الفريق سيواصل مباحثاته في فيينا، بعيدا عن السياسة الداخلية.

وتم استئناف الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، يوم السبت الماضي، بين إيران وقوى عالمية.