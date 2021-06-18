تعيين غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية، وسيتولى هذا المنصب حتى عام 2026.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير اليوم الجمعة: "يشرفني أن أعلن تعيين أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية، من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2026".

وفي وقت سابق أكد غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعهده بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متصلة الأراضي، من أجل تحقيق سلام شامل.

كما رحب بالبيان المشترك بشأن الاستقرار الاستراتيجي الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقب القمة التي عقدت في جنيف.

الجدير بالذكر أن غوتيريش يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ الأول من كانون الثاني / يناير 2017.