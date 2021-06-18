رئيسة وزراء نيوزيلندا تحصل على لقاح كورونا "خالي من الألم"... فيديو

حصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت أرديرن أثناء جلوسها لتلقي اللقاح في مركز التطعيم في أوكلاند "أنا أبتسم تحت القناع"، في إشارة منها إلى أنها لا تشعر بأي ألم بسببه.

وتابعت: "كانوا محقين عندما قالوا إن اللقاح الواقع خالي من الألم".

وصرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها لم تكن ترغب في أن تكون من بين الأوائل الذين تلقوا لقاح "كورونا"، وإنما العاملين في الخطوط الأمامية، لكنها قررت أن تتلقاه لكي تكون مثالا يحتذى به، وأن يطمئن الناس أنه آمن وفعال، وأنه من المهم حقا أن يتلقوا التطعيم عندما تسنح لهم الفرصة.

وتلقت أرديرن لقاح "فايزر" المضاد لـ(كوفيد-19).

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern received her first shot of the Pfizer COVID-19 vaccine, as the country steps up efforts to inoculate its population https://t.co/QKoVPYAQbC pic.twitter.com/QEyszHwTnO — Reuters (@Reuters) June 18, 2021

وتم إعطاء حوالي مليون جرعة من لقاح "فايزر" في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، فيما لم توافق السلطات الطبية في البلاد بعد على استخدام أي لقاح آخر، بما في ذلك "أسترا زينيكا".

وقالت أرديرن، الأسبوع الماضي، إن بلادها تسير على الطريق الصحيح لجميع المؤهلين للتطعيم بحلول نهاية العام.

ويتزايد الضغط على الحكومة النيوزيلندية لتسريع التطعيم وإعادة فتح حدودها، وقالت أرديرن إن "تطعيم المزيد من الأشخاص يمنح الأمة المزيد من الخيارات على الحدود".