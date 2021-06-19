إسرائيل: لقاحات كورونا التي رفضها الفلسطينيون آمنة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن لقاحات فيروس "كورونا" المستجد التي قدمتها إسرائيل ورفضتها السلطة الفلسطينية بزعم انتهاء صلاحيتها "جيدة وآمنة".

وقالت الوزارة في بيان إن "اللقاحات التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية أمس كانت في وضع سليم"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن "المواعيد معروفة واتفق عليها الطرفان، وأن اللقاحات التي يتم تسليمها للفلسطينيين مطابقة من جميع النواحي للقاحات التي يتم إعطاؤها حاليا لمواطني إسرائيل".

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن صفقة تبادل لقاحات تقضي بإرسال إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر - بيونتك" إلى السلطة الفلسطينية، وذلك مقابل تلقيها عدد من الجرعات المماثلة في وقت لاحق من العام الحالي.

لكن بعد وقت قليل من الإعلان، ألغت السلطة الفلسطينية الصفقة، وقالت إنها أعادت شحنة أولية من حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، إن التسليم أظهر تاريخ انتهاء صلاحية اللقاحات في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وهو أقرب من تاريخ يوليو/ تموز - أغسطس/ آب الذي تم الاتفاق عليه.

إلى أن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، كانت قد اتهمت منتصف فبراير/ شباط الماضي، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعثت بها الوزارة، إلى قطاع غزة، مؤكدة في بيان لها أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أن هذه الجرعات كانت للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، والطواقم العاملة في أقسام الطوارئ.