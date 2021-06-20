أول رسالة من الحرس الثوري الإيراني إلى إبراهيم رئيسي

وجّه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، برقية إلى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

وأكد سلامي، في رسالته، استعداد الحرس الثوري الشامل لمواصلة التعاون مع الحكومة القادمة للتقدم ببرامجها الإنمائية وخدمة الشعب، مشيدا بالحضور الحماسي للشعب الإيراني عند صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي وصفها بـ"المهيبة"، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

واعتبر سلامي، هذه المشاركة معبّرة عن إرادة وهمم الشعب التي لا توصف في الرد بحزم على المخططين لمقاطعة الانتخابات والحرب النفسية والإعلامية المقيتة التي كانت ترمي إلى بث اليأس وثني الشعب عن الحضور في هذا الاختبار الحساس والمصيري.

وأكد أن الآفاق المستقبلية للبلاد تنبئ بفصل جديد من تعاظم قوة إيران والأدوار اللامعة للشعب خاصة الشباب الحماسي والتقدمي والمحرك للمفاخر الممتازة القادمة، مقدما التهاني لإبراهيم رئيسي لانتخابه الحاسم بأصوات الشعب المسطر للملاحم في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أمس السبت، انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيسا جديدا لإيران وحصوله على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين.

من جهته، تعهد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، بتنفيذ برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الشعب هو الفائز الرئيس في هذه الانتخابات. وقال: "لقد وفيتم بصدق بعهدكم بالأمس، واليوم قد جاء دوري أنا؛ خادمكم لأعدكم بأني سأفي بالعهد الذي قطعته معكم وألا أتوانى عن خدمتكم ولو للحظة".

وشكر رئيسي الشعب الإيراني على المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن الشعب هو "الفائز الرئيس الذي تألق في هذا المشهد العالمي، لأنه ما زال يطالب بحقوقه الحقة". كذلك شكر رئيسي جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه "سيستفيد من وجهات نظرهم القيمة في إدارة الأمور".