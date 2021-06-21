الاتحاد الأوروبي: لبنان لا يستطيع الانتظار كثيرا ونحث الجميع على تشكيل الحكومة في أقرب وقت

أعلن الممثل الأعلى لل​سياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​، ​جوزيب بوريل​، أن ​لبنان​ على حافة الانهيار المالي، ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه.

جاءت تصريحات بوريل خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية" حيث أشار إلى أن "لبنان بحاجة إلى قيادة لمواجهة أزماته، وحث الفرقاء السياسيين اللبنانيين على ​تشكيل الحكومة​ في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق آخر، شدد المسؤول الأوروبي على أن "العودة إلى ​الاتفاق النووي​ قضية هامة بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، معربًا عن أمله في أن "لا تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانيّة على سير مباحثات ​فيينا​".

وتدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، منذ خريف عام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%، وذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

وأعلن المجتمع الدولي مراراً استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، لكنه يربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الإصلاحات الاقتصادي والمالية وتنفيذها، لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.