بلينكن: واشنطن تجدد رفضها لمشروع "التيار الشمالي 2"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من جديد، رفض الولايات المتحدة، استكمال مشروع "التيار الشمالي 2" الروسي.

موسكو - سبوتنيك . وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين: "لقد لاحظتم أن موقف الإدارة الأمريكية يبقى واضحا للغاية".

وأضاف: "سنؤكد بالطبع على اعتقادنا بأن هذا يهدد أمن الطاقة في أوروبا وأوكرانيا، وهو مشروع روسي جيوسياسي".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تريد التأكد من أن موسكو لن تستخدم الطاقة كسلاح ضد أوكرانيا وغيرها من الدول.

وتأتي تصريحات بلينكن، عقب تصريحات أدلت بها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، قالت فيها إن تصريحات واشنطن بشأن العقوبات ضد خط "التيار الشمالي 2"، لا تستطيع التغطية على كون واشنطن غير قادرة على المنافسة.

وتعارض واشنطن إنشاء مشروع "التيار الشمالي 2" بهدف دفع دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه.