الصين تعلن أنها أجرت تطعيما ضد كورونا بأكثر من مليار جرعة

أعلنت لجنة الصحة الحكومية في الصين، اليوم الثلاثاء، أنه تم التطعيم بما يقرب من 1.05 مليار حقنة ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ في البلاد.

وجاء في البيان الذي نُشر على موقع اللحنة الإلكتروني: "اعتباراً من 21 أيار/مايو، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام مليار و49 مليون 744 ألف حقنة من اللقاح ضد /كوفيد-19/ ".

في الوقت نفسه، لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالضبط، وعدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة- وعدد الذين تلقوا اثنتان، وكذلك عدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم بهذا أو بذاك اللقاح.

كبير المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي في الصين، تشونغ نانشان، قال إن بلاده تخطط لتطعيم 40 بالمئة من السكان ضد فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بحلول حزيران/يونيو الجاري.