بوينغ" تقرر تثبيت نظام دفاع إسرائيلي على مقاتلات إف- 15 الحديثة"

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية المصنعة للطائرات، أنها اختارات نظام ISNS التابع لشركة "أنظمة إلبيت" الإسرائيلية لاستخدامه في مقاتلاتها الجديد "إف-15" من طراز إيغل، والتي سيتم بيعها إلى دولة أجنبية لم يتم نشر اسمها.

جاء ذلك وفق ما أفادت به اليوم الثلاثاء، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي أضافت أن الحديث يدور عن نظام مضاد لاضطرابات الـ GPS (نظام تحديد المواقع)، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات الملاحة والطيران، حتى بالقرب من أراضي العدو.

وأوضحت أن النظام الإسرائيلي قادر أيضا على منع اضطرابات الاتصالات عبر قنوات الأقمار الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوينغ ستوصي أيضا بتثبيت النظام الإسرائيلي على مقاتلة إف- 15 إي إكس التي قالت إنها النسخة الجديدة والأكثر تطورا في العالم، والتي تم بيع 4 منها للقوات الجوية الأمريكية.