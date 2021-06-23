حقيقة إهداء أمير قطر أغلى طائرة في العالم للرئيس الإيراني المنتخب

تداولت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، خبرا عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أهدى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي طائرة فاخرة تعد الأغلى في العالم.

وبحسب الخبر المتداول فإن الطائرة من طراز إيرباص A380، ومنحها أمير قطر لرئيسي كهدية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم الجمعة الماضي.

الطائرة إيرباص A380 الأغلى والأكبر على مستوى العالم ويصل سعرها إلى 500 مليون دولار.

من جهتها، نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الخبر. مشيرة إلى أنه غير صحيح وأن الصورة المنشورة نقلا عنها تم التلاعب بها.