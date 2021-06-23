شويغو: نشهد تشكيل تحالفات عالمية ويجري التقسيم إلى "عدو" و"صديق"

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، متحدثا في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن مشكلة مكافحة الإرهاب تفسح المجال لاتجاه لإنشاء تحالفات عالمية، والتقسيم إلى "أصدقاء" و "أعداء".

وقال شويغو: "في الآونة الأخيرة، ركزنا على مشاكل مكافحة الإرهاب في عالم متعدد الأقطاب. واليوم، يظهر اتجاه جديد في المقدمة - تشكيل تحالفات عالمية، وتقسيم العالم إلى" أصدقاء" و"أعداء".

وأشار شويغو إلى أن دور الدول ذات السيادة يزيد في ضمان أمن المواطنين، مضيفا: "لقد أظهر الوباء أن حدود الدولة لا تزال مهمة، لأنه يمكن تنفيذ تدابير الحجر الصحي على الفور وتقديم المساعدة للسكان فقط على المستوى الوطني".