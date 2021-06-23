الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 5 مسحلين في اشتباكات غربي البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين، خلال اشتباك مسلح في إقليم كردستان غربي البلاد.

ونقلت " وكالة فارس " الإيرانية، عن الحرس الثوري، قوله إنه "قتل 5 إرهابيين وأصاب ثلاثة آخرين خلال اشتباك مسلح معهم في إقليم كردستان"، و"صادر كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم وكانوا يسعون إلى الإخلال بأمن الإقليم".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت فرض عقوبات على أعضاء "شبكة تهريب"، تساعد في تمويل فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقال بيان للخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قام بتعيين أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع لحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان، أن "الشبكة يقودها الممول الحوثي سعيد الجمال المقيم في إيران، وهي شبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والتبادل".