البرلمان الأوغندي يعلق أعماله لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت أوغندا إغلاق مقر البرلمان لمدة أسبوعين لمواجهة موجة عدوى جديدة من فيروس كورونا المستجد، تعد أكثر فتكا مما شهدته البلاد سابقا.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت سكرتيرة البرلمان جاين كيبيريج، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "البرلمان سيتم إغلاقه في الفترة ما بين 28 يونيو/ حزيران و11 يوليو/ تموز للسماح بتطهير المباني في كمبالا".

وكانت اللجنة البرلمانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 100 نائب وموظف بالبرلمان ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت كيبيريج إن "البرلمان الأوغندي، مثله مثل باقي أنحاء البلاد، تأثر بالموجة الثانية من كورونا".

ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية، فقد سجلت أوغندا أكثر من 73 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 714 وفاة.