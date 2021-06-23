الدفاع الروسية: المدمرة البريطانية "ديفيندر" انتهكت معاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعتبر التصرفات الخطيرة التي قامت بها المدمرة البريطانية في البحر الأسود انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيانها، اليوم الأربعاء: "إن وزارة الدفاع الروسية تعتبر التصرفات الخطيرة التي قامت بها المدمرة التابعة للبحرية البريطانية انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري لعام 1982".

وتابع البيان: "دعت وزارة الدفاع الروسية الجانب البريطاني لفتح تحقيق دقيق بشأن تصرفات طاقم المدمرة "ديفيندر" من أجل الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا".

ومنع أسطول البحر الأسود مدمرة بريطانية من انتهاك الحدود البحرية للدولة الروسية، واضطر الجانب الروسي لإطلاق طلقات تحذيرية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن المدمرة ديفيندر التابعة للبحرية البريطانية، العاملة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، اجتازت حدود دولة روسيا ودخلت المياه الإقليمية بالقرب من رأس فيولنت لمسافة ثلاثة كيلومترات.