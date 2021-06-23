أمريكا تدين غارة قامت بها السلطات الإثيوبية على سوق في تيغراي

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الهجوم المستهجين" الذي قامت به السلطات الإثيوبية على سوق محلي بمنطقة تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة قلقة للغاية، من تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم على سوق بمنطقة تيغراي الإثيوبية.

وحثت الخارجية الأمريكية، السلطات الإثيوبية على ضمان الوصول الطبي الكامل لجميع الضحايا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان "ندين بشدة هذا العمل البغيض".

وتابع بقوله "هناك أيضا تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الأمن منعت أفراد الخدمات الطبية من الوصول إلى ضحايا هذا الهجوم المروع".

واستمر بقوله "إن حرمان الضحايا من الرعاية الطبية العاجلة أمر شنيع وغير مقبول على الإطلاق".

وقال مسؤول طبي لرويترز إن الضربة الجوية، تمت يوم الثلاثاء قتلت ما لا يقل عن 43 شخصا في بلدة توجوجا بإقليم تيغراي.