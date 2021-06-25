ميركل: زعماء الاتحاد الأوروبي يخفقون في الاتفاق على عقد قمة مع روسيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح اليوم الجمعة، إن زعماء الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بشأن قمة مع روسيا اقترحت برلين وباريس عقدها.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ميركل للصحفيين بعد أول يوم من المحادثات في بروكسل: "كان نقاشا شاملا للغاية، ولم يكن سهلا"، بحسب رويترز.

وأضافت "حددنا مرة أخرى الشروط التي نحن مستعدون بموجبها للعمل والتواصل بشكل أوثق مع روسيا. لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم على اجتماع للزعماء".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتجه لمنحى سلبي، موضحة أنها تتطلع لعلاقات مع موسكو تكون أكثر إيجابية.

وقالت في أعقاب الاجتماع الأوروبي الأمريكي بحضور الرئيس، جو بايدن، أن العلاقات مع روسيا أكبر جارة للاتحاد الأوروبي تتخذ منحى سلبي أكثر، ونريد أن تكون العلاقات إيجابية بشكل أكبر بيننا.