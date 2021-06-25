إصابة 15 جنديا ألمانيا من "مينوسما" في انفجار سيارة مفخخة وسط مالي

قال مصدر عسكري إن انفجارا استهدف منطقة غاو وسط مالي، في قاعدة للبعثة الأممية، أسفر عن إصابة 15 جنديا من قوات حفظ السلام "مينوسما" في حصيلة أولية.

الرباط - سبوتنيك. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الهجوم تم بسيارة مفخخة وأن جميع الجنود من جنسية ألمانية.

وأكدت البعثة الأممية في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" الهجوم، وأوضحت أنه استهدف قاعدة عمليات مؤقتة لقوة البعثة بالقرب من قرية إشغارا، في بلدة تاركينت بغاو.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بشدة هذا الهجوم.

وهذا هو ثاني هجوم بسيارة مفخخة في ظرف أسبوع بمالي، وكان انفجار آخر استهدف جنودا فرنسيين من قوة برخان، الاثنين الماضي، قد أسفر عن إصابة ستة جنود.

يذكر أن عدد من أفراد قوة برخان الفرنسية، أصيبوا في منطقة كيغورو في جوسي وسط مالي، يوم الاثنين الماضي، إثر استهداف القوة بسيارة مفخخة.

وفي منتصف الشهر الجاري، أصيب اثنان من جنود القوات الفرنسية وآخر نيجري، في هجوم شنه مسلحون شمالي البلاد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أخيرا انتهاء عملية "برخان" العسكرية التي تحارب التنظيمات المسلحة في الساحل الأفريقي، لكن لم يحدد موعدا لذلك.