القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على عدة مناطق من أيدي حركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، استعادة سيطرتها على عدد من المناطق من أيدي قوات "طالبان" في إقليم بغلان يوم أمس.

موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع في بيان، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "استعادت قوات الأمن والدفاع الأفغانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مناطق ديشو وكيلاجي وخنجان في إقليم بغلان من طالبان".

هذا وأعلنت حركة "طالبان"، على مدار الأسابيع الماضية، السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلا عن أسر عدد من الأفراد في عدد من الولايات، من بينها لغمان، وردك، قندوز، وأوروزغان.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

يأتي ذلك متزامنا مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.