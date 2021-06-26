هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بكوفيد-19

ترفع السلطات الهولندية، اليوم السبت، معظم القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد، مع الاحتفاظ بطلب المحافظة على المسافة الاجتماعية.

أمستردام – سبوتنيك. وقررت الحكومة الهولندية إلغاء معظم القيود المتعلقة بالوباء على خلفية تحسن الوضع الوبائي في البلد، حيث يتقلص عدد الإصابات الجديدة ويزداد عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي، مارك ريوتي قد صرح في وقت سابق أنه مع الاحتفاظ بالمسافة الاجتماعية يُسمح كل شيء، دون أي قيود، دون الحظر على تناول الكحول، ودون ارتداء كمامات في المتاجر.