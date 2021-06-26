ترامب ينظم أول مظاهرة بعد تركه للرئاسة في الولايات المتحدة

يجري الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، مظاهرة لمؤيديه للمرة الأولى بعد تركه المنصب الرئاسي.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، يخطط ترامب لإجراء عدة مظاهرات خلال موسم الصيف. فقد تم إعلان مظاهرتين حتى الآن، إحداهما في كليفلاند، التي ستجري اليوم السبت، والثانية في فلوريدا بتاريخ 3 تموز/يوليو.

ويذكر أنه بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، لم يظهر ترامب كثيرا أمام الجمهور، وبعد حجبه من قبل وسائل التواصل الاجتماعي فضل أن يكتب منشورات على موقع خاص.

واقتحم مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن تجمع الآلاف رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وتعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن.

وقرر مجلس النواب في الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد، ولكن مجلس الشيوخ برأ ترامب لاحقا.