خطوة نحو العودة للحياة السياسية... ترامب يلقي خطابا جديدا

يلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء السبت، أول خطاب عام له منذ أشهر، على خلفية رغبته القوية في العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.

أفادت "وكالة فرانس 24"، اليوم السبت، بأن ترامب سيلقي خطابا أمام مؤتمر للجمهوريين في ولاية كارولاينا الشمالية، وهي الولاية التي صوتت لصالحه مرتين في انتخابات 2016 و2020.

فيما كتب الرئيس ترامب، في بيان أمس الجمعة، "يبدو أن المقاعد ستكون ممتلئة، لقد حطِمت كل الأرقام القياسية!".

وأكدت الوكالة أن أماكن الحجز أغلقت بعد بيع نحو 1250 تذكرة، وذلك بحسب منظمي التجمع الذي سينظم في غرينفيل، جنوب غرب الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا العدد أقل بكثير من الأعداد التي حضرت في تجمعاته الانتخابية الشهيرة، لكن الترقب لا يزال كبيرا في أول خطاب له منذ شباط/فبراير الماضي.

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، اقتراح ترشحه لعضوية مجلس النواب في عام 2022، بأنه "مثير للاهتمام"، على الرغم من أن فرصه في فعل ذلك لا تزال منخفضة.

وسئل ترامب عن اقتراح إمكانية ترشحه لمجلس النواب من قبل المذيع اليميني المتطرف، واين ألين روت، ليجيبه ترامب "إن هذا مثير للاهتمام للغاية"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية.

وأشار الزعيم الأمريكي الخامس والأربعون إلى أن البعض تكهّن بأنه سيرشح نفسه لرئاسة مجلس الشيوخ.

وقال ترامب:

لكن فكرتك قد تكون أفضل.

وفي حال قرر الرئيس الأمريكي السابق المشاركة في الانتخابات النصفية لمجلس النواب، فسيواجه العديد من الصعوبات، لا سيما مع حقيقة أن عملية التسجيل قد اكتملت بالفعل. لكن ومع ذلك، فالاقتراح يشير إلى رغبة قوية من قبل "العديد من الجمهوريين" لإعادة ترامب إلى السياسة.