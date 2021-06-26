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    المدمرة إتش إم إس ديفيندر من فئة تايب 45 التابع للبحرية الملكية البريطانية

    البريطانيون معجبون بتصرف روسيا حيال استفزاز بريطانيا "السافر"

    © AFP 2021 / GLYN KIRK
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    نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالا عن إعجاب الشعب البريطاني بتصرفات الجانب الروسي وكيفية حماية روسيا لحدودها من غزو السفن الأجنبية.

    وقالت بعض التعليقات التي نشرتها "ديلي ميل" في مقالها، بأنه يجب ألا تسمح بريطانيا للأمريكيين بجرها إلى صراع محتمل آخر.

    وقال شخص آخر: "إذا كان الخرف في البيت الأبيض يريد استفزاز روسيا كثيرًا، فلندعه يتصرف بمفرده".

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    ريابكوف حول حادثة المدمرة "ديفيندر": واشنطن ولندن تحاولان إثارة نزاع في البحر الأسود
    يعتقد البريطانيون أن روسيا فعلت الشيء الصحيح واستجابت بشكل مناسب لاستفزاز لندن السافر.

    يقول شخص آخر: "أنا لا ألوم الروس على أي شيء يفعلونه... هذه حدودهم ويجب حماية الحدود".

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن المدمرة البريطانية "ديفيندر" عبرت الحدود الروسية بالقرب من القرم. مقابل ذلك أطلق أسطول البحر الأسود الروسي، قذائف تحذيرية.

    وفي الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، دخلت المدمرة داخل المياه الإقليمية الأوكرانية. وفي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، حذّرت سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية من أن الوحدات الروسية ستبدأ قريبًا تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية. وفي الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، لاحظت المدمرة وجود مدفعية في مؤخرة السفينة وخارج نطاق موقعها. وهذا لم يشكل أي خطر عليها أثناء عبورها، وحلقت طائرة مقاتلة روسية فوق المدمرة على ارتفاعات متفاوتة، كان أدناها حوالي 500 قدم.

    أكدت وزارة الدفاع البريطانية والمكتب الحكومي أن المدمرة لم تتعرض لإطلاق نار ولم تكن في المياه الإقليمية الروسية. تصر وزارة الدفاع البريطانية على مزاعمها في أن السفينة قامت "بمرور بريء" عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا وفقًا للقانون الدولي.

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    © Photo / Pixabay
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    كما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تجري تدريبات على إطلاق النار في البحر الأسود وحذرت "المجتمع البحري" مسبقًا من أفعالها.

    ومع ذلك، أكد صحفي من "بي بي سي" كان على متن السفينة البريطانية أن السفينة دخلت المياه الإقليمية الروسية عمدا.

    وقدمت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، احتجاجا شديدا إلى السفيرة البريطانية لديها بشأن انتهاك الحدود الروسية والتصرفات الاستفزازية الخطيرة التي قامت بها السفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الروسية، والتي يعتبرها الجانب الروسي انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري لعام 1982"، ويحذر من العواقب الوخيمة لهذا الأمر.

    في وقت لاحق، ذكرت صحيفة "التلغراف"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع، أن القرار النهائي بشأن مرور المدمرة البريطانية "ديفندر" في البحر الأسود ترك لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

    ووصف جونسون مرور السفينة في هذه المياه بأنه "مناسب تمامًا"، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة لا تعترف بانتقال شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

    يذكر أن القرم عادت إلى الحضن الروسي باستفتاء شعبي، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موضوع القرم قد تم إغلاقه.

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