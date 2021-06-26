"طالبان": ندين الغارات أمريكية على عدد من الولايات الأفغانية وهذه التصرفات تمهد لرد فعل

أدانت حركة طالبان، اليوم السبت، غارات أمريكية على عدد من الولايات الأفغانية، داعية القوات الأجنبية في البلاد للتركيز على عملية الانسحاب في وقت تحقق الحركة مكاسب على الأرض بالسيطرة على عدد من الأحياء والمنشآت الأمنية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للحركة "إننا ندين بشدة الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية المحتلة في بعض الولايات، فمثل هذه التصرفات تمهد لرد فعل".

وتابع البيان، "يجب على المحتلين أن يرکزوا على خروجهم، لا أن يتورطوا في الحرب ويطيلوا مأساة الأفغان، وإلا فإن مسؤولية العواقب ستكون علی عاتقهم".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في فبراير/شباط 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

وكان من المقرر أن يبدأ "مؤتمر إسطنبول"، حول السلام في أفغانستان، في 24 أبريل/نيسان الجاري، لكن تركيا أعلنت عن تأجيل المؤتمر إلى موعد لم يحدد بعد، في وقت ذكرت تقارير إعلامية أن "طالبان" ترفض المشاركة فيه.