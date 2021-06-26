أردوغان: إنجاز "قناة اسنطبول" سيستغرق 6 سنوات بتكلفة 15 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لإنجاز مشروع "قناة إسطنبول" في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان، اليوم السبت، خلال احتفالية وضع حجر أساس الجسر الأول من قناة اسطنبول.

وأضاف الرئيس التركي أنه "سيتم تنفيذ مشروع قناة اسطنبول باعتباره المشروع الأكثر صداقة للبيئة ليس في تركيا فقط وإنما في العالم أيضا".

ولفت إلى أن "عبور السفن الكبيرة من مضيق البوسفور يشكل تهديدا على مدينة إسطنبول"، مذكرا بحالة القلق الذي أثارتها السفينة الحربية الروسية التي تم جرها بمنطقة قبا طاش في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضح أن "الطاقة الاستيعابية الآمنة للسفن العابرة لمضيق البوسفور تصل إلى 25 ألف سفينة سنويا، لكن عدد السفن العابرة سنويا لمضيق البوسفور وصل إلى 45 ألفا في الوقت الحالي".

وأكد أن "قناة إسطنبول مشروع لإنقاذ مستقبل المدينة، لأن التقديرات تشير إلى أن عدد السفن العابرة من مضيق البوسفور سيصل 78 ألفا عام 2050".