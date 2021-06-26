الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة للمثليين

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، لتفريق حشد تجمع لتنظيم مسيرة للمثليين وسط إسطنبول.

وجاء في تقرير لوكالة رويترز، مساء اليوم السبت، أن الشرطة التركية احتجزت بعضا من المشاركين في المسيرة، والذين سعوا للمشاركة في الحدث الذي حظرته السلطات المحلية.

ونشرت مقاطع فيديو لشرطة مكافحة الشغب التركية، وهي تجر أشخاصا لوح بعضهم بعلم "قوس قزح" خلال تجمعهم للمشاركة في المسيرة بشارع متفرع من شارع الاستقلال الرئيسي، في وسط المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة احتجزت نحو 20 شخصا منهم مصور صحفي.

وحظرت السلطات التركية مسيرات عديدة للمثليين في السنوات الأخيرة، وقبل ذلك كان الآلاف يشاركون في مسيرات للمثليين في إسطنبول.