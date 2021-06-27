مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عن مهاجمي طائرة رئيس كولومبيا

رصدت الحكومة الكولومبية مكافأة مالية كبيرة لمن يقدم معلومات تساعد في إلقاء القبض على المتورطين في هجوم استهدف مروحية كانت تقل الرئيس إيفان دوكي قرب حدود فنزويلا.

جاء هذا في تصريحات لوزير الدفاع دييغو مولانو في فيديو صور بمدينة كوكوتا شمال البلاد، السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن الوزير عن مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (795 ألف دولار تقريبا) لمن يقود للعثور على المسؤولين عن "الهجوم الإرهابي".

ويوم الجمعة، قال الرئيس الكولومبي إن طائرة هليكوبتر كانت تقله أصيبت بعدة رصاصات في هجوم.

وقال دوكي في رسالة مصورة إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير.

وتعد منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنا لمحصول الكوكا المكون الرئيسي للكوكايين.

وينشط في تلك المنطقة مقاتلو جيش التحرير الوطني اليساري ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع في 2016 مع الحكومة إلى جانب جماعات إجرامية مسلحة متورطة في تهريب المخدرات.