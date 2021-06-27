بلينكن: تطبيع إسرائيل مع دول عربية ليس بديلا عن حل قضاياها مع الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ليس بديلا عن الانخراط وحل القضايا مع الفلسطينيين.

القاهرة - سبوتنيك. أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ليس بديلا عن الانخراط وحل عدد من القضايا مع الفلسطينيين، موضحا في الوقت ذاته إلى دعم الولايات المتحدة لعمليات التطبيع بين تل أبيب ودول في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما على هامش جولة أوروبية للوزير الأميركي، إن بلاده تدعم تطبيع إسرائيل مع جيرانها "لكن ذلك ليس بديلا عن الانخراط في القضايا مع الفلسطينيين وحلها".

كما أشار إلى أن هناك مواطن خلاف في العلاقة بين أميركا وإسرائيل، لكن "أهدافنا مشتركة وملتزمون بأمن إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستخفف القيود على التجارة والصيد في قطاع غزة بعد أن شددتها أثناء فترة قتال استمرت 11 يوما مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وتبقي إسرائيل على حصار غزة منذ 15 عاما حيث تمنع دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع.

وطالبت واشنطن إسرائيل بتحسين العلاقات مع الفلسطينيين خاصة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.