الصومال.. إعدام 21 مدانا بالانتماء إلى حركة "الشباب"

نفذت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام في حق 21 مدانا بالانتماء إلى حركة الشباب الإرهابية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه تم تنفيذ الأحكام في ولاية أرض البنط، الولاية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص، بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية بالانتماء للحركة وممارسة أعمال قتل وتفجير، وكان 18 من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم قد ارتكبوا جرائم اغتيال وتفجيرات على مدار أكثر من عشر سنوات.

وبالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام، هاجمت عناصر من حركة الشباب مدينة في منطقة أخرى من الصومال، وأفادت تقارير بأن الهجوم أدى إلى سقوط جنود من القوات النظامية الصومالية.

وكانت وكالة الأنباء الصومالية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا]، شنت هجموما على قاعدة عسكرية بمنطقة دينسور.

وقد أسفرت العملية عن مقتل 15 من حركة "الشباب"، والحصول على ما بحوزتهم من أسلحة ومعدات عسكرية.

وقال ضباط في الجيش الصومالي، إن 15 شخصا تم قتلهم من حركة "الشباب"، ويجري تعقب فلول الحركة.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.