إثيوبيا توجه رسالة إلى قطر: نحن مهد البشرية وموطن البن العربي ومصدر النيل

دعت سفيرة إثيوبيا في قطر سامية زكريا، المستثمرين القطريين، يوم الأحد، للاستفادة مما قالت إنها "إمكانات استثمارية ضخمة" في بلادها.

وخلال حدث نظمته السفارة للترويج لإثيوبيا كوجهة استثمارية وترفيهية محتملة، دعت زكريا شعب قطر لزيارة بلادها لتجربة مجموعة متنوعة من العروض السياحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

ووصفت السفيرة إثيوبيا بأنها "مهد البشرية، ووطن البن العربي، ومصدر النيل الأزرق بثقافة غنية"، مضيفة أن إثيوبيا دولة تتحرك وتقدم طاقة إيجابية للمستثمرين.

وقالت إن الدولة تقع في موقع استراتيجي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وأن شركة الطيران الوطنية الإثيوبية تجعل أديس أبابا مركزا للنقل الجوي في القارة السمراء.

وتابعت بالقول:

إثيوبيا على استعداد، دائما، لكرم ضيافتها لاستقبال السياح والمستثمرين في هذا المجال.

وأضافت أن إثيوبيا لديها الكثير من عوامل الجذب باعتبارها "موطنا" للكنوز الثقافية والتقليدية والأثرية والطبيعية واللغوية والتاريخية المتنوعة، ولديها أكثر من 13 موقع تراث لليونسكو، بالإضافة إلى 12 من التراث العالمي الوثائقي.

وختمت: "لدينا مجموعة متنوعة من الثقافات في إثيوبيا، تتميز باللهجات المختلفة وطرق ارتداء الملابس والدين. لدينا أكثر من 80 لغة مختلفة في إثيوبيا".